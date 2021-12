Unfall in Bülach – Passant wird zu Boden geschleudert und schwer verletzt Ein 88-jähriger Mann wurde am Dienstag in Bülach auf einem Fussgängerstreifen von einem Auto erfasst. Er musste ins Spital gebracht werden.

Wegen eines Unfalls, bei dem ein Mann schwer verletzt wurde, stand die Polizei am Dienstag in Bülach im Einsatz. Foto: Kantonspolizei Zürich (Symbolbild)

Ein 88-jähriger Mann wollte am späten Dienstagnachmittag auf der Bahnhofstrasse in Bülach einen Fussgängerstreifen überqueren. Dabei wurde er von einem Personenwagen erfasst. Wie die Kantonspolizei Zürich mitteilt, wurde der Mann zu Boden geschleudert und schwer verletzt. Er musste mit dem Rettungswagen in ein Spital gebracht werden.

Der Unfall ereignete sich im Bereich der Liegenschaft Nummer 21 in Fahrtrichtung Bachenbülach. Hinter dem Steuer des Personenwagens sass ein 81-jähriger Lenker.

Neben der Kantonspolizei Zürich standen eine Patrouille der Stadtpolizei Bülach sowie ein Rettungsfahrzeug des Spitals Bülach im Einsatz. Die Polizei sucht Zeugen des Vorfalls.

mst

Fehler gefunden?Jetzt melden.