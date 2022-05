Kirchenstreit im Aargau – Pater Adam will einfach nicht gehen Polizeieinsatz, Hausverbot, Gerichtsklagen: Eine katholische Gemeinde im Aargau versucht, ihren Priester loszuwerden. Der wehrt sich mit Beschimpfungen, Rekursen – und Verbündeten. Hans Brandt

Pater Adam Serafin hält im Freien eine Messe, weil er ein Hausverbot bekam. Foto: Raphael Rauch (kath.ch)

Dieser Priester teilt gerne aus. Am liebsten Brot und Wein in der heiligen katholischen Messe: Sie ist für Pater Adam Serafin, seit Jahren Seelsorger in den Gemeinden Birmenstorf, Gebensdorf und Turgi im Aargau, das Zentrum seines Wirkens.