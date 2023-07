Praxis-Aus in Niederweningen – Patientendossiers können kommende Woche abgeholt werden Nachdem die Praxiskette Medium Salutis zusammengebrochen ist, bleibt einiges zu tun. In Niederweningen können bald Dossiers abgeholt werden.

Die Patientinnen und Patienten des Ärztezentrums Niederweningen können ihre Dossiers auf Anmeldung abholen. Symbolfoto: Gaetan Bally (Keytone/Archiv)

Die Gemeinde Niederweningen organisiert in Zusammenarbeit mit dem Amt für Gesundheit des Kantons Zürich eine geordnete Herausgabe der Patientendossiers des Ärztezentrums Niederweningen. Dies geht aus einer aktuellen Mitteilung der Gemeinde hervor. Nötig geworden ist dies, nachdem die Praxiskette Medium Salutis von Thomas Haehner ihren finanziellen Verpflichtungen nicht mehr nachkam und diverse Praxen im Unterland schliessen mussten. Betroffen waren auch Patienten und Patientinnen in Embrach, Dällikon, Oberglatt und Rafz. In Dällikon war es zuletzt zu langen Wartezeiten und chaotischen Szenen gekommen, als Patienten ihre Dossiers abholen wollten.

Voranmeldung nötig

Die Abholung der Dossiers muss bei der Gemeindeverwaltung Niederweningen per E-Mail unter dossier@niederweningen.ch oder unter der Telefonnummer 044 857 12 22 vorangemeldet werden. Die Gemeinde benötigt dabei den Namen, Vornamen und das Geburtsdatum. Abgeholt werden können die Dossiers von Dienstag, 11., bis Freitag, 14. Juli, jeweils von 13 bis 17 Uhr. Die Patientinnen und Patienten erhalten von der Gemeinde eine Bestätigung mit einem Zeitfenster, wann das Patientendossier abgeholt werden kann.

Das Patientendossier muss direkt im Ärztezentrum Niederweningen an der Murzlenstrasse 23 abgeholt werden. Bei der Abholung muss ein amtlicher Ausweis vorgezeigt werden.

Patienten haben Anspruch auf Dokumente

Dass die Patientinnen und Patienten Anspruch auf ihre Dossiers haben, ist gesetzlich vorgegeben. Jérôme M. Weber vom Amt für Gesundheit erklärt auf Anfrage: «Artikel 13 des kantonalen Gesundheitsgesetzes legt fest, dass es grundsätzlich Pflicht der praxisführenden Ärzte und Ärztinnen ist, Patientendokumentationen zu führen und diese bis zu zehn Jahre lang nach Abschluss der letzten Behandlung aufzubewahren.» Die Patientinnen und Patienten hätten Anspruch auf die Herausgabe einer Kopie der Patientendokumentation, und zwar kostenfrei. Ausnahme: «Gestützt auf die Datenschutzgesetzgebung des Bundes darf für die Erstellung der Kopie nur eine Gebühr verlangt werden, wenn der Aufwand sehr hoch ist oder bereits einmal eine Kopie erstellt wurde.»

Das Dossier kann in Papierform oder auf einem Datenträger übergeben werden.

red

