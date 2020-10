Ärztezentrum Niederweningen – Patientinnen können aufatmen: Mediziner haben die Lage wieder im Griff Nach turbulenten Wochen mit langen Wartezeiten am Telefon und im Zentrum selber hat sich die Situation beruhigt. Das Ärztezentrum Niederweningen funktioniert wieder. Barbara Gasser

Das Ärztezentrum in Niederweningen



ist wieder voll funktionsfähig. Die Probleme im Personalbereich sind gelöst. Foto: Sibylle Meier

Die Klagen von Patientinnen und Patienten des Ärztezentrums haben sich in den letzten Wochen gehäuft. Die Kopie eines Briefes, der an den Geschäftsführer Thomas Haehner gerichtet war, sowie ein E-Mail, die auf der Gemeindeverwaltung eingegangen sind, beschreiben unerfreuliche Vorkommnisse. Das Zentrum sei telefonisch nicht erreichbar gewesen, langjährige Praxisassistentinnen seien plötzlich nicht mehr da gewesen, und wenn man einen Termin bekommen habe, sei die Wartezeit vor Ort viel zu lang ausgefallen. «Zudem haben sich gegen zehn Personen telefonisch beschwert, dass die Mitarbeitenden offenbar überfordert seien», sagt Yasmin Herter, Leiterin der Verwaltung. Alle eingegangenen Reklamationen hat sie an die Gesundheitsdirektion weitergeleitet. Bisher habe es keine Reaktion von dieser Seite gegeben.