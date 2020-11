Nach monatelangen Protesten – Paukenschlag am Spital Bülach: CEO Rolf Gilgen tritt zurück Angesichts der Proteste der letzten Monate verlässt Rolf Gilgen das Regionalspital per Ende November. Ad interim übernimmt Verwaltungsrat Urs Müller die operative Leitung. Sharon Saameli

Kommt das Spital Bülach nun zur Ruhe? Nach monatelangen Protesten tritt Spitaldirektor Rolf Gilgen zurück. Archivfoto: Sibylle Meier

Am Donnerstag informierte das Spital Bülach, dass der CEO Rolf Gilgen das Regionalspital per Ende November verlassen wird. Grund dafür seien die «aktuellen Spannungen, die das Spital Bülach in den letzten Monaten nach einem umstrittenen Personalentscheid zusehends belasteten», heisst es in Mitteilung. Rolf Gilgen habe sich im Einvernehmen mit dem Verwaltungsrat entschieden, vorzeitig in Pension zu gehen. Gilgen ist seit 2013 CEO des Regionalspitals. Davor war er fast 15 Jahre lang Direktor des Stadtspitals Waid in Zürich. Ausserdem sitzt er der Schweizerischen Vereinigung der Spitaldirektorinnen und Spitaldirektoren (SVS) vor.