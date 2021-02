Kunst aus Boppelsen – Paul Hählen und seine «Bopplisser Retrospektive» Noch bis Ende Mai gastiert die Ausstellung mit Werken des Künstlers Paul Hählen im Bopplisser Gemeindehaus. Danach könnte sie in anderen Gemeinden im Zürcher Unterland gezeigt werden. Beatrix Bächtold

Der virtuelle Rundgang durch die Ausstellung von Paul Hählen. Video: www.paul-haehlen.ch

Dass bis jetzt noch kein einziges Exponat verkauft wurde, nimmt der inzwischen 100-jährige Künstler gelassen. «Wenn man spezielle Bilder für spezielle Kenner macht und zu allem immer noch am Leben ist, muss man sich nicht darüber wundern. Schauen Sie nur, was in den Galerien beweihräuchert wird. Die Masse ist empfindungsfaul und verwirrt durch die neuzeitliche Zerstörung der bildenden Kunst und den Niedergang der gesunden Weltanschauung», sagt Paul Hählen. Dazu komme, dass es auch in der Kunst nur noch ums Geld gehe. «Man kauft aus Prestige oder vor allem spekulativ», berichtet er.