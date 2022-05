Bidens Botschaft an China – Peking weiss jetzt, was ein Angriff auf Taiwan kostet Einen Überfall der Supermacht auf Taiwan können die USA nicht verhindern. Sie können aber den Preis benennen, der zu zahlen wäre. Dies hat der amerikanische Präsident getan. Hubert Wetzel aus Washington

US-Präsident Joe Biden hat China mit einer ungewöhnlich klaren militärischen Beistandszusage vor einem Angriff auf Taiwan gewarnt. Foto: Yuichi Yamazaki (Keystone)

Was der Präsident der USA denkt und was er sagt, unterscheidet sich zuweilen. In der Aussen- und Sicherheitspolitik nennt man das «strategische Ambiguität»: Regierung A lässt Regierung B bewusst darüber im Unklaren, wie sie in einem bestimmten Fall reagieren wird, um Regierung B nicht zu provozieren, aber auch nicht zu gefährlichen Entscheidungen zu ermuntern.