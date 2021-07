Neue Uni in Budapest – Pekings Einfallstor nach Europa Der geplante Bau einer chinesischen Universität mobilisiert die Opposition gegen Viktor Orbán. Viele haben Angst vor dem Einfluss der autoritären Macht aus Fernost. Cathrin Kahlweit aus Budapest

Viktor Orbán als Mao Zedong: Plakat bei einer Demonstration gegen die Fudan-Uni am 5. Juni in Budapest. Foto: Gabriella Barbara (Alamy)

Am Ufer der Donau liegt ein rostiger Kahn, Mohnblumen und Heckenrosen stehen zwischen Holunder, und quer über die riesige Wiese ziehen sich die Relikte einer verfallenen Markthalle. Die Fenster sind zersplittert, zerrissene Vorhänge wehen im Wind. Das Gelände im Osten der ungarischen Hauptstadt Budapest gilt als super Bauland; eine U-Bahn ist geplant, man sieht die Hügel von Buda und das neue, fast fertige Hochhaus der staatlichen Ölfirma MOL, und eigentlich sollten hier Wohnheime für einkommensschwache, ungarische Studenten entstehen. Sollten.

Auf einer staubigen Zufahrtsstrasse rollen ein paar Lastwagen und Bagger hin und her, dazwischen stehen Strassenschilder mit seltsamen Namen in der Wildnis: Dalai-Lama-Strasse, Uigurische-Märtyrer-Strasse, Freies-Hongkong-Strasse. Die Bezirksbürgermeisterin hat sie unlängst aufstellen lassen. Es ist, wenn man so will, ein Zeichen des administrativen Ungehorsams von Lokalpolitikern gegen eine politische Übermacht.