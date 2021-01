Ausgezeichnetes Angebot – Pension auf dem Bauernhof lockt internationale Gäste nach Freienstein Das Ehepaar Pfister betreibt auf seinem Hof in Rüedi ein Bed and Breakfast – mit grossem Erfolg. Fabian Boller

Der Traum von Doris Pfister war schon immer, eine eigene Pension zu haben – mit ihrem Mann Ueli hat sie ihn verwirklicht. Foto: Balz Murer

«Da verlieb ich mich ausgerechnet in einen Bauern. Soll ich jetzt schnell wegrennen, oder kaufe ich mir Gummistiefel?», fragte sich Doris Pfister, als sie ihren Mann kennen lernte. Sie hat sich für die Gummistiefel entschieden. Vor fünf Jahren heiratete sie ihr Herzblatt, den Freiensteiner Landwirt Ueli Pfister. «Allerdings fand ich meinen Platz auf dem Hof anfangs nicht richtig», erinnert sie sich. Sie hatte zuvor als Flight Attendant und als Chef de Réception in der Hotellerie gearbeitet.

«Mein Traum war es schon immer, eine eigene Pension zu haben», sagt sie. 2015 kam sie durch eine Kollegin auf die Idee, in alten Zirkuswagen auf dem Bauernhof ein Bed and Breakfast einzurichten. Ihr Mann Ueli war von der Idee begeistert, und so begaben sie sich auf die Suche nach einem Wagen und holten die nötigen Bewilligungen ein.