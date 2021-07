Staycation im Hyatt Regency Circle – Per Velo in die Luxusferien am Flughafen Zürich Kurze Auszeiten in der Region liegen seit Corona voll im Trend. Wir haben eine ziemlich luxuriöse Version dieser «Staycations» ausprobiert: im Circle am Flughafen. Daniela Schenker

Check-in an der Réception des Hyatt Regency The Circle Airport. Fotos: Francisco Carrascosa

An der Busstation des Flughafens Zürich sind sie omnipräsent: Werbeplakate für PCR-Tests. Brauchen wir nicht, genauso wenig wie Impfzertifikat oder Einreiseformular. Auch die Warteschlangen beim Check-in fallen weg. Unser Kurztrip endet dort, wo er beginnt: am Flughafen, genauer im Circle. Dort bietet das im April eröffnete Hyatt Regency gemeinsam mit Jelmoli sogenannte Staycations, also Ferien vor der eigenen Haustür. Ein Trend aus Asien, der auch hierzulande von den Reiseeinschränkungen während der Corona-Pandemie befeuert wurde. Besonders beliebt ist die kleine Auszeit in grösseren Städten oder in den Bergen.