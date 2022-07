E-Motor von Mahle – Permanent kraftvoll Viele E-Fahrzeuge sind Papiertiger, da ihre imposanten Spitzenleistungen nur zwischenzeitlich abrufbar sind. Ein neuer Motor von Mahle soll das ändern.

Beim neuen SCT-E-Motor von Mahle sind Spitzen- und Dauerleistung auf nahezu gleichem Niveau. Skizze: Mahle

Autozulieferer Mahle hat einen ausdauerstarken Elektromotor entwickelt, der künftig PW, Nutzfahrzeuge oder Traktoren antreiben soll. Während Antriebe in aktuellen E-Fahrzeugen meist nur kurzfristig eine Spitzen- und ansonsten eine deutlich niedrigere Dauerleistung zur Verfügung stellen, soll das Superior Continuous Torque (SCT) genannte Aggregat unbegrenzt lange eine Dauerleistung abrufen, die über 90 Prozent der Spitzenleistung entspricht.

Aktuelle E-Autos beeindrucken meist mit enormem Durchzug, in der Regel sind allerdings nur einige Sprints hintereinander möglich, weil anschliessend zur Kühlung die Leistung gedrosselt werden muss. Im Fall des SCT soll eine integrierte Ölkühlung diese thermische Einschränkung in den Griff bekommen. Dank seiner permanent hohen Dauerleistung soll der Motor unter anderem in künftigen E-Lastwagen Fahrten über Gebirgspässe ihren Schrecken nehmen. Die bei der Motorkühlung entstehende Abwärme soll zudem für das Gesamtfahrzeug nutzbar sein. Darüber hinaus soll der permanenterregte Synchronmotor trotz hoher Energiedichte und Kühlung in seinen Abmessungen kompakt bleiben sowie leicht und effizient sein.

Premiere feiern wird der Motor auf der IAA Transportation in Hannover. Wann erste Serienfahrzeuge mit SCT-Antrieb auf die Strasse kommen, verrät Mahle noch nicht. Auch zu den absoluten Leistungsdaten werden noch keine Angaben gemacht. (spx)

