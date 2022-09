Küchenbrand in Zürich – Person nach Brand in Küche im Kreis 5 in Spital gebracht Bei einem Küchenbrand in Zürich zog sich eine Person Brandverletzungen zu. Das Feuer konnte rasch gelöscht werden.

Bei einem Brand in einer Küche im Zürcher Kreis 5 ist eine Person verletzt worden. Schutz und Rettung ZH

In Zürich ist am Sonntag in einer Küche ein Feuer ausgebrochen. Eine Person wurde mit Brandverletzungen zunächst von Schutz und Rettung Zürich erstversorgt und dann in ein Spital gebracht.

Eine weitere Person sei auf eine Rauchgasvergiftung untersucht worden, wie Schutz und Rettung Zürich im Kurznachrichtendienst Twitter mitteilte. Das Feuer habe die Berufsfeuerwehr rasch löschen können.

Im Einsatz gestanden seien der Löschzug der Berufsfeuerwehr mit zwei Tanklöschfahrzeugen und einer Autodrehleiter sowie der Einsatzleiter Feuerwehr. Seitens der Sanität seien zwei Rettungswagen, der Notarzt sowie die Einsatzleiterin Sanität ausgerückt.

SDA

