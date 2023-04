Unfall auf der A3 in Rüschlikon – 52-Jähriger wird von Lastwagen angefahren und schwer verletzt Kurz vor 13 Uhr wurde ein Mann bei einem Unfall auf der Autobahn lebensbedrohlich verletzt. Die Strecke zwischen Thalwil und Wollishofen war in Richtung Zürich gesperrt. UPDATE FOLGT

In Rüschlikon ereignete sich am Montagmittag um 12.45 Uhr auf der Autobahn ein schwerer Unfall. Ein 52-jähriger Mann stoppte mit seinem Auto auf dem Pannenstreifen und stieg aus seinem Fahrzeug aus. «Kurz darauf wurde er auf der Fahrbahn von einem Lastwagen erfasst», sagt Alexander Renner, Sprecher der Kantonspolizei Zürich, gegenüber dieser Zeitung. Der Mann wurde dabei lebensbedrohlich verletzt und von der Rega in ein Spital geflogen.

Der Grund für den Unfall ist derzeit noch nicht bekannt. «Die Polizei ermittelt in alle Richtungen», sagt Renner weiter.

Überholspur wieder geöffnet

Die A3 Richtung Zürich musste zeitweise zwischen Thalwil und Wollishofen komplett gesperrt werden, wie «20 Minuten» berichtete. Kurz nach 15 Uhr konnte die Überholspur für den Verkehr wieder freigegeben werden. Die Feuerwehr hat eine lokale Umleitung signalisiert.

Gemäss TCS staut sich der Verkehr auf der A3 Richtung Zürich derzeit noch bis nach Horgen. Deshalb empfiehlt der TCS, den Unfallort weiträumig zu umfahren – in Richtung Zürich wird die Route über den Seedamm und danach über die A15 empfohlen.

