Wütende Gewerkschaften – Personal demonstriert am Flughafen Zürich gegen Lohndumping 1500 Personen haben sich am Freitagmorgen am Flughafen Zürich versammelt. Sie fordern faire Lösungen

von den Luftfahrtunternehmen. Astrit Abazi

Lohnkürzungen und Sozialabbau drohen den Angestellten am Flughafen – das will man nicht hinnehmen. Foto: Raisa Durandi

Angst, Frustration und Wut – am Freitagmorgen überschlugen sich die Gefühle am Flughafen Zürich. Rund 1500 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer aus dem Sektor Luftverkehr hatten sich beim Check-in 1 versammelt, um gegen die drohenden Abbaumassnahmen bei Löhnen und Sozialleistungen zu demonstrieren. Die Message an die Arbeitgeber wie die Swiss, Lufthansa und Swissport war unmissverständlich: Ohne uns geht nichts.