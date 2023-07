Schule Dänikon-Hüttikon – Personallücken werden gefüllt mit Personen ohne Lehrdiplom Über die Hälfte der 31 Lehrpersonen an der Schule Dänikon-Hüttikon hat gekündigt. Kurz vor den Sommerferien ist noch eine Klasse unbesetzt. Die Schule setzt auf Personen ohne Diplom. Anna Bérard

Über die Hälfte der 31 Lehrerinnen und Lehrer an der Primarschule Dänikon-Hüttikon hat gekündet. Foto: Francisco Carrascosa

Mehr als die Hälfte des Lehrkörpers der Primarschule Dänikon-Hüttikon kehrt nach den Sommerferien nicht mehr an die kleine Landschule im unteren Furttal zurück. Von den 31 Lehrpersonen haben 16 gekündigt, 2 gehen in Pension. Für die drei Kindergartenklassen, fünf Unterstufen- und fünf Mittelstufenklassen hat die Schule Anfang April 1130 Stellenprozente ausschreiben müssen. Die meisten Vakanzen konnten besetzt werden, wie aus dem Newsletter der Schulpflege hervorgeht. Was die Behörde nicht mitgeteilt hat: Wie viele davon ausgebildete Lehrerinnen und Lehrer sind, wie viele Personen ohne Lehrdiplom.