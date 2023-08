Professor Oliver Strijbis erklärt, warum Leute mit ausländischen Wurzeln weniger wählen gehen und in der Politik untervertreten sind.

«Leute mit Migrationshintergrund sind in der Schweizer Politik untervertreten»: Oliver Strijbis ist Professor für Politikwissenschaft an der Franklin University Switzerland.

Herr Strijbis, ist es legitim, dass Menschen mit Migrationshintergrund einen Bundesratssitz einfordern?

Wir haben in der Tat ein Defizit von Leuten mit Migrationshintergrund in der Schweizer Politik. Sie sind untervertreten. Ich bin jedoch der Meinung, dass der Bundesrat nicht alle relevanten Bevölkerungsgruppen numerisch vertreten muss. Wichtiger ist, dass die Anliegen eingebracht werden. Das ist im Falle der Menschen mit ausländischen Wurzeln gegeben. Insbesondere dank der SP, die sich am stärksten für ihre Bedürfnisse einsetzt.