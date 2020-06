Analog zur Stadt Zürich – Personenbegrenzung im Freibad Bülach aufgehoben Ab Freitag dürfen sich im Freibad Bülach 3800 Personen gleichzeitig aufhalten. Flavio Zwahlen

Volle Liegewiesen: So könnte es im Freibad Bülach schon bald wieder aussehen. Foto: Archiv

Passend zum sommerlichen Wetter werden die Beschränkungen im Freibad Bülach weiter gelockert. Analog zu den Badis in der Stadt Zürich wird die Personenbegrenzung per Freitag, 26. Juni, von 1900 Personen aufgehoben. Neu ist die Flächenregelung von 5 Quadratmetern anstelle der bisher umgesetzten 10 Quadratmeter pro Person gültig. «Somit könnten wir 3800 Personen gleichzeitig in unsere Badi lassen», sagt Patrick Disch, Bereichsleiter Sport bei der Stadt Bülach. Spitzentage der vergangenen Jahre hätten nie diesen Wert erreicht, weshalb das Freibad beinahe wieder uneingeschränkt genutzt werden könne. Auch die Absperrungen, welche ums Becken installiert wurden, werden entfernt. «Wir weisen aber vermehrt auf den Mindestabstand von 1,5 Metern hin», sagt Disch.