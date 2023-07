Heute kommen Saisonniers: Portugiesische Saisonarbeiter in Bourdigny bei Genf im Mai 2020. Foto: Martial Trezzini (Keystone)

Bei der Diskussion über die Personenfreizügigkeit lohnt sich ein Blick in die Vergangenheit. Denn die heutige Situation ähnelt frappierend derjenigen gegen Ende des 19. Jahrhunderts. Damals sorgte die Elektrifizierung für eine Zeitenwende, heute Digitalisierung und KI. Eine weitere Parallele gibt es bei der Personenfreizügigkeit. Ausländer durften bis zum Ersten Weltkrieg praktisch ohne administrative Hürden und Papiere in die Schweiz einwandern, arbeiten und einen Betrieb gründen. Wer das nötige «Kleingeld» hatte, konnte nach mehrjährigem Aufenthalt das Schweizer Bürgerrecht erwerben. Auch zwischen den Kantonen und Gemeinden konnten sich die Menschen frei bewegen und Arbeit annehmen oder sich selbstständig machen.

Diese Rechte wurden durch die revidierte Bundesverfassung von 1874 schweizweit einheitlich garantiert. Ebenso bedeutsam war die vertraglich vereinbarte Niederlassungsfreiheit zwischen der Schweiz und den umliegenden Staaten, sozusagen das Pendant zu den heutigen «Bilateralen» mit der EU. Allerdings galten diese Freiheitsrechte nur für Männer, die Frauen waren rechtlich benachteiligt und hatten wenig unternehmerischen Spielraum.

Der ehemalige Hirtenbub Kaspar Winkler liess sich 1889 als Maurer in Zürich nieder und legte später den Grundstein zum heutigen Weltkonzern Sika.

Die Kombination von Niederlassungsfreiheit sowie von Handels- und Gewerbefreiheit entfachte eine enorme Dynamik und katapultierte die Schweiz in die Spitzengruppe der wirtschaftlich erfolgreichsten Staaten der Welt. Zwischen 1870 und 1914 explodierte die Zahl der Betriebe geradezu. So wurde der Grossteil der heute traditionsreichen Firmen in jener Epoche gegründet – vom KMU bis zum SMI-Konzern: Aus Colorno bei Parma stammte der Eisenbahnbauarbeiter Pietro Brossi. Er gründete 1882 eines der ältesten Strassen- und Tiefbauunternehmen der Schweiz mit Sitz in Winterthur. Der ehemalige Hirtenbub Kaspar Winkler aus dem Vorarlberg liess sich 1889 als Maurer in Zürich nieder und legte später den Grundstein zum heutigen Weltkonzern Sika.

Auch der «Tages-Anzeiger» wurde in diesem Zeitraum gegründet – 1893 als Frucht einer deutsch-schweizerischen Allianz. Die französischen Brüder Emmanuel-Léon und Xavier Givaudan riefen 1895 in Zürich die Firma Givaudan ins Leben, heutiger SMI-Konzern und weltweit grösster Hersteller von Aromen und Riechstoffen. Der St. Galler Johann Albert Tribelhorn nutzte die wirtschaftliche Dynamik des Kantons Zürich und eröffnete 1906 in Feldbach eine Fabrik für elektrische Fahrzeuge. Damit war er ein schweizerischer Elon Musk des frühen 20. Jahrhunderts.



Von diesem starken wirtschaftlichen Fundament konnte die Schweiz lange zehren und sich erlauben, Teile der Wirtschaft ab den 1930er-Jahren massiv zu regulieren und zu kartellieren. Auch die Einwanderung veränderte sich – in den Nachkriegsjahrzehnten kamen überwiegend Saisonniers unter starken Auflagen. Doch das kreative Potenzial unternehmerisch denkender Zuwanderer konnte kaum mehr erschlossen werden. So wurden wohl auch einige Chancen auf Innovationen verpasst. Erst in den 1990er-Jahren wurden die Kartelle und der übermässige Protektionismus unter dem Druck der beginnenden Globalisierung aufgebrochen. Dieser Prozess war schmerzhaft; etliche Unternehmen verschwanden oder mussten fusionieren. Um die Jahrtausendwende konnte die Schweiz diese schwierige Phase überwinden. Die bilateralen Verträge und die erneute Personenfreizügigkeit waren wichtige Einflussfaktoren dafür.

