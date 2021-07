Stelle vorübergehend besetzt – Peter E. Ballmer wird Chefarzt am Spital Bülach Am Spital Bülach wurde ein neuer Chefarzt Innere Medizin ernannt. Allerdings nur interimistisch, bis die Stelle definitiv besetzt werden kann. Martin Liebrich

Der neue Chefarzt Innere Medizin am Spital Bülach, Peter E. Ballmer. Er wird die Stelle interimistisch übernehmen, bis sie definitiv besetzt werden kann. Foto: zvg



Die Stelle Chefarzt Innere Medizin am Spital Bülach ist ausgeschrieben, der Auswahlprozess läuft. Das sagt Thomas Langholz, Leiter Kommunikation und Marketing. Nach der Entlassung von Nic Zerkiebel im vergangenen Sommer hatte Bernd Yuen die Stelle ad interim übernommen, aber die Kündigung eingereicht. Per 1. August übernimmt deshalb Prof. Dr. med. Peter E. Ballmer die Chefarztstelle der Klinik Innere Medizin. Dies geht aus einer Medienmitteilung hervor, die am Freitag verschickt wurde.

Ballmer ist eigentlich in Pension. Er war bis 2019 Chefarzt am Kantonsspital Winterthur. Dort leitete er das Departement Medizin. Er ist Internist und laut Medienmitteilung bekannt für sein Engagement für klinische Ernährung. In Bülach bleibt er, bis die Stelle definitiv besetzt ist. Langholz sagt: «Es gibt bereits Bewerbungen, aber die Frist läuft noch.» Da nun Sommerferien anstehen und Ärztinnen oder Ärzte, die eine Chefarztstelle übernehmen könnten, in der Regel sechs Monate Kündigungsfrist haben, ist mit der definitiven Besetzung wohl erst im ersten Quartal 2022 zu rechnen. «Weil die Innere Medizin unsere grösste Klinik ist, braucht es aber eine Leitungsperson, die auch Ansprechperson ist», sagt Langholz weiter. Wenn sein Engagement in Bülach vorüber ist, wird Peter Ballmer wieder zurück in den Ruhestand gehen.