Menschen im Unterland – Peter Zollinger (61), Töffli-Fan aus Glattfelden Als Teenager infizierte er sich mit dem Töffli-Virus – seither ist Peter Zollinger dieser Leidenschaft verfallen. Balz Murer

Peter Zollinger, Töffli-Bueb und Kundenmaurer aus Glattfelden ZH. Foto: Balz Murer

Peter Zollinger (61), aufgewachsen und wohnhaft in Glattfelden, ist seit 27 Jahren Kundenmaurer und «Töffli-Fanatiker» der ersten Stunde. Seit seiner Jugendzeit sammelt, restauriert und fährt er leidenschaftlich und in fast jeder freien Minute mit seinen 49-Kubikzentimeter-Untersätzen zusammen mit Gleichgesinnten über Pässe und durch grüne Matten in der Schweiz und im nahen Ausland.

In seiner eigenen Werkstatt haucht er mancher Rarität, oder man kann auch sagen: manchem «Scheunenfund», in langwieriger und liebevoller Restaurationsarbeit neues Leben ein. Auf dem Foto zeigt Peter Zollinger einige spezielle und seltene Modelle aus seiner Kollektion (von links nach rechts): Motom aus den 1950er-Jahren, Wengi-Sachs mit 2-Gang-Schaltung und Rico-Paloma – beide aus den 1960er-Jahren sowie das berühmte Puch-Maxi zu Beginn der 1970er-Jahre.

Zur «Moto»-Tradition Sorge tragen und der nächsten Generation weitergeben, antwortet Peter Zollinger stets, wenn er nach dem Grund seiner Leidenschaft gefragt wird.

Fehler gefunden?Jetzt melden.