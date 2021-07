Über 2300 Unterschriften – Petition für Umfahrung Bassersdorf an Regierungsrat übergeben Um den Dorfkern von Bassersdorf zu entlasten, fordert die IG Basi eine Umfahrung. Der Kanton hatte diese letztes Jahr abgelehnt. Astrit Abazi

Die Petitionäre (von links) Othmar Baumann, Eduard Hofmann, Thomas Lamprecht und Daniel Sommer haben die Initiative an Regierungsrätin Carmen Walker Späh übergeben. Foto: Leo Wyden

Der Stau ist Bassersdorf seit langer Zeit ein Dorn im Auge. Eine mögliche Lösung für das Verkehrsproblem wäre eine Entlastungsstrasse, die den Verkehr um das Dorf herumleitet. Die Interessengemeinschaft Bassersdorf (IG Basi) hat dazu im Mai eine Petition lanciert und die Debatte wieder entfacht. Über 2300 Unterschriften konnte die Kleinpartei an drei Samstagen und über ihre Webseite sammeln. Diese wurden am Montagmorgen an Regierungsrätin Carmen Walker Späh (FDP) überreicht.

Heute fahren über 20’000 Autos und Lastwagen pro Tag durch Bassersdorf. Laut der IG Basi würde eine Umfahrung den Dorfkern um 30 bis 40 Prozent entlasten sowie CO₂-Emissionen und Lärm reduzieren. Mit der Petition will sie nun bewirken, dass der Kanton ein altes Versprechen einlöst: Bei der Verlegung des Bahnhofs aus dem Dorfkern hatte der damalige Regierungsrat Alois Günthard 1974 den Bassersdorferinnen und Bassersdorfern eine Umfahrungsstrasse versprochen, welche die Gemeinde vom Durchgangsverkehr entlasten soll. Den Ausbau der Bahnstrecke Zürich–Winterthur durch den Brüttenertunnel sehen die Befürworter nun als Anlass, das Projekt Entlastungsstrasse wieder anzugehen. Ein Teil einer möglichen Entlastungsstrasse ist nämlich bereits geplant: Ab 2026 werden die SBB südlich von Bassersdorf einen Ersatz für die alte Verbindung nach Baltenswil bauen.