Mehr als 600 Unterschriften – Petition «Tempo 30 in Rorbas» an Gemeindepräsident übergeben Wie schnell darf in Rorbas künftig noch gefahren werden? 20 km/h, findet der Gemeinderat. 30 km/h fordert nun eine Petition. Martina Macias

Vor dem Gemeindehaus in Rorbas wurde dem Gemeindepräsidenten Martin Lips (l.) die Petition «Tempo 30 in Rorbas» übergeben. Foto: Sibylle Meier

Der Gemeinderat plant im Dorfzentrum von Rorbas, das Tempo von 50 auf 20 Kilometer pro Stunde zu reduzieren. Das sorgt für Kritik. Bereits Ende Juni hat eine Interessengemeinschaft im ganzen Dorf ein Flugblatt verteilt, in welchem vorgeschlagen wird, stattdessen eine Höchstgeschwindigkeit von 30 Kilometern pro Stunde einzuführen. Am Montag wurde dieser Wunsch nun bekräftigt. Ein privates Komitee hat dem Gemeindepräsidenten Martin Lips eine Petition mit dem Titel «Tempo 30 in Rorbas» mit 642 Unterschriften überreicht.

Die Anzahl Unterschriften ist für Rorbas äussert hoch. Zum Vergleich: Bei der Abstimmung zur Massentierhaltungsinitiative hatten am 25. September 41,6 Prozent der Berechtigten gestimmt. Das entsprach 698 Stimmen. Wenn also alle, die unterschrieben haben, dereinst für Tempo 30 stimmen werden, muss sich der Gemeinderat ziemlich sicher beugen. Und es darf 30 gefahren werden statt 20. (red)

