Vor dem Saisonstart der Ligue 1 – Petkovic im Schatten der Pariser Glitzerwelt In der Schweiz geht die Suche nach dem Nachfolger von Vladimir Petkovic dem Ende zu – der alte Nationaltrainer startet dafür am Sonntag mit Bordeaux in eine ungewisse Zukunft. Thomas Schifferle

Aggressiv, offensiv, dominant: Vladimir Petkovic will auch in Bordeaux so spielen lassen wie mit der Schweizer Nationalmannschaft. Foto: Philippe Lopez (AFP)

Als er noch Nationaltrainer war, schaute sich Vladimir Petkovic gerne im Internet um, was über ihn und seine Mannschaft geschrieben wurde. Er wird in diesen Tagen seine Neugierde behalten haben, um zu erfahren, wer ihn denn nun in der Schweiz beerben wird.

Viele Namen sind seit seinem Wechsel nach Bordeaux genannt worden. Die «Aargauer Zeitung» spekuliert am Samstag noch mit René Weiler, Alex Frei, Fabio Celestini und Peter Zeidler als Favoriten. Der «Blick» hat vergeblich auf Marcel Koller oder Martin Schmidt gehofft. Und schreibt dafür von Murat Yakin, der im Gespräch ist. Bernard Challandes hat in privaten Kreisen durchblicken lassen, dass er nach dreieinhalb Jahren in Kosovo gerne in die Schweiz zurückkehren würde.