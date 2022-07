Triathlon: Erster Weltcup-Sieg – Petra Kurikova wandelt in Nicola Spirigs Spuren Die Wahl-Oberglatterin hat mit ihrem ersten Weltcup-Triumph aufgezeigt, in welche Richtung ihr Weg führen soll. Die Parallelen zu ihrer Clubkollegin, der Ausnahmeathletin Nicola Spirig, fallen ins Auge. Jörg Greb

Der bisher grösste Erfolg ihrer Karriere: Petra Kurikova feiert im Ziel von Pontevedra ihren ersten Weltcup-Sieg. Foto: Max Studer

Diese letzten 200 Meter. Petra Kurikova behält das Finish des Weltcup-Rennens im spanischen Pontevedra in bester Erinnerung. «Das war ein wunderbares Gefühl», schildert sie. «Und ich konnte es in vollen Zügen geniessen.» Nach den knapp zwei Wettkampf-Stunden war ihr klar, dass ihr «wertvollstes Resultat Tatsache ist». Tatsächlich hatte es die Tschechin, die seit bald fünf Jahren im Zürcher Unterland lebt und trainiert, auf dieser Stufe noch nie auf ein Podest geschafft – weder in der WM-Serie noch im Weltcup, geschweige denn an einer internationalen Meisterschaft. Und nun feierte sie ihren ersten Weltcup-Sieg – vor der hochkarätigen Konkurrenz. Mit der Startnummer 20 war sie ins Rennen gestiegen. Das heisst: 19 ihrer Widersacherinnen lagen vor dem Startschuss von Pontevedra in der aktuellen Weltrangliste vor ihr.