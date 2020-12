Riesenslalom in Courchevel – Petra Vlhova: Die beste Skifahrerin dank Schlagzeug und Kajak Marta Bassino siegt, die Schweizerinnen folgen mit Respektabstand. Über allen steht aber Petra Vlhova: Sie ist so gut, weil ihre Liebsten die eigenen Träume für sie aufgaben. Philipp Rindlisbacher

In Feierlaune: Petra Vlhova gelingt im Moment fast alles – sie ist Stammgast auf dem Podest. Foto: Keystone

Die Dominatorin: Petra Vlhovas dickes Polster

3, 1, 1, 1, 3 – Petra Vlhovas Ergebnisse in den ersten fünf Rennen sind beeindruckend. Platz 3 am Samstag in Courchevel nach Halbzeitführung kam fast schon einer leisen Enttäuschung gleich.

Die Slowakin will nur eines: den Platz auf dem Ski-Thron. 2019 holte sie WM-Gold im Riesenslalom, als Einziger ist es ihr gelungen, ins Revier von Slalomkönigin Mikaela Shiffrin einzudringen – im Stangenwald hat sie saisonübergreifend fünfmal in Serie gewonnen. Die Saison hat eben erst begonnen, und doch hat sich Vlhova im Gesamtweltcup bereits ein Polster von 162 Punkten und mehr auf die Verfolgerinnen geschaffen. Klar, die Speedbewerbe kommen erst noch, doch die 25-Jährige, 180 cm gross, kann auch Abfahrt und Super-G.