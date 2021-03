Polizeiermittlungen im Unterland – Pfarrer erfindet Erpressung wegen Puffbesuchen Erpressung, Freiheitsberaubung, Diebstahl – oder doch nur eine Räuberpistole? Ein Pfarrer wurde wegen Irreführung der Rechtspflege verurteilt. Gregory von Ballmoos

Auf der Autobahnraststätte Pratteln kam es zur folgenschweren Begegnung. Foto: Florian Bärtschiger

Am 5. Dezember 2019 betrat ein älterer Herr um kurz vor halb 9 Uhr morgens einen Polizeiposten der Kantonspolizei im Bezirk Bülach. Der Mann, der im benachbarten Ausland lebt, jedoch Schweizer Staatsbürger ist, tischte den Beamten eine Räuberpistole auf:

Ende November, so gab es der Pensionierte zu Protokoll, habe er einen Anruf bekommen: Jemand habe seine Kreditkarte gefunden, und er könne diese am Bahnhof in Schlieren abholen. Am besagten Bahnhof traf er dann auf eine unbekannte Frau, die ihm zwar seine Kreditkarte gegeben hat, jedoch dafür einen Finderlohn von über 800 Franken forderte. Ansonsten «komme seine Familie dran», heisst es im Protokoll.