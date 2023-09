Pferdesport in Frauenfeld – Sieg mit Whaze tröstet

Karin Zwahlen über

Derbyniederlage Der Erfolg mit Whaze ist für Karin Zwahlen aus Niederhasli ein Trostpflaster für den Dämpfer auf Saadi im 43. Swiss Derby in Frauenfeld, das vom französischen Gast Wida unter Ronan Thomas klar gewonnen wurde. Werner Bucher

Noch führt Standing Stone unter Clément Lheureux das Feld der Derbyteilnehmer an, während Karin Zwahlen (oranger Helm) ihre Position verteidigt. Foto: Werner Bucher

Nur einmal im Leben eines Rennpferdes kann es am Derby teilnehmen. Diese Prüfung ist für dreijährige Galopper reserviert und führt über 2400 Meter. Dementsprechend sind Besitzer, Trainer und Reiter auf diese Prüfung in Frauenfeld fokussiert. So auch die 37-jährige Karin Zwahlen, die von ihrem Trainer Andreas Schärer (Dielsdorf) in den Sattel des 3-jährigen Schimmels Saadi gehievt wurde.

Zuvor hatte die erfolgreiche Profirennreiterin dieser Zeitung erklärt: «Es ist für mich eine grosse Ehre, dass ich mit diesem dreijährigen Hengst das Derby bestreiten darf. Obschon ich ihn fast täglich im Training auf der Rennbahn in Dielsdorf reite, bin ich etwas aufgeregt, denn als einzige Frau im Feld muss ich mich behaupten können.» Mit Lenoir und Standig Stone stellte Schärer noch zwei weitere Starter, die durchaus einen Batzen aus dem 50'000 Frankentopf hätten holen können.

Der Start verlief erfolgsversprechen, als der dreifache Saisonsieger Standing Stone unter Clément Lheureux die Spitze des Zehnerfeldes übernahm. Gefolgt von der grossen Favoritin Valcava unter Tim Bürgin, der einzigen Vertreterin aus Schweizer Zucht. Zwahlen hielt sich, wie vom Trainer angewiesen mit Saadi, den der Dielsdorfer Rennbahnbesitzer Toni Kräuliger extra für dieses Rennen in Frankreich gekauft hatte, im Mittelfeld auf. Dass es am Schluss nur zum 8. Rang reichte, führen Trainer und Reiterin darauf zurück, dass die Distanz von 2400 Meter etwas zu weit für den Schimmel war.

Die Enttäuschung machte Zwahlen nur eine Stunde später mit dem Sieg auf Whaze wett und holte den 14. Erfolg bei 20 Starts für den sechsjährigen Fuchswallach im Besitz der Unterländer Aldo Falk und Marco Cattoni. Die beiden hatten im Derby auf Standig Stone mit Clément Lheureux gesetzt, mussten sich aber mit dem 5. Rang begnügen. Auch für ihn war wohl der Weg etwas zu weit. Das Derby-Sieggeld von 24'000 Franken ging mit Wida nach Frankreich.

Mit 63 wieder in den Rennsattel

Am Derby-Tag warteten 5000 Zuschauer gespannt auf das Comeback des 63-jährigen Réne Leiser, der vor einem Dutzend Jahren die Rennstiefel an den Nagel gehängt hatte. Als Präsident von Galopp Schweiz führt der Urdorfer Unternehmer das Verbandsgeschehen und liess seine Pferde von Profis und Amateuren reiten.

Der ehemalige Kung Fu-Weltmeister und Betreiber einer Kampfsportschule wechselte vor 20 Jahren das Metier und fand an den schnellen Pferden gefallen. Der Storenbauer ritt regelmässig Pferde beim Championtrainer Miro Weiss in Urdorf. 2005 kauft er seinen ersten Galopper, dem zahlreiche weitere folgten. Mit 46 Jahre absolvierte er die Lizenz und ritt seine Pferde selbst im Rennen. «So war ich auch niemandem Rechenschaft schuldig», erklärte Leiser. Fünf Jahre später hatte er etwas an Gewicht zugelegt und überliess das Rennreiten den Jüngeren.

Im letzten Herbst hat es ihn wieder gepackt und er reitet seither regelmässig im Training. Leiser: «Das Gewicht musste runter, deshalb habe ich wieder mit dem Fitness-Training begonnen und es stets gesteigert.» In Absprache mit dem Trainer entschloss er sich mit 62 Kilo seinen fünfjährigen Scotsh Club am Derbytag in Frauenfeld zu reiten. Sein Entschluss wurde mit Bewunderung bis hin zum Kopfschütteln wahrgenommen.

Im schnell gelaufenen Rennen über 1800 Meter hielt sich Leiser auf der Aussenseite des Neunerfeldes auf. «Ich wollte meine Konkurrenten nicht behindern», betonte Leiser, der die Prüfung als Zweitletzter beendete. «Es war schon hart», sagte er schweissgebadet in der Garderobe, «aber nicht wegen der Kondition, sondern weil die Sturzweste viel zu eng war und ich kaum noch Luft bekam!» Nach dem Kauf einer neuen Weste will der Oldie wieder Rennen bestreiten.

Im Endkampf um das Swiss Derby bezwingt der französische Gast Wida unter Ronan Thomas das bestklassierte Schweizerpferd De Florio mit Robert Havlin. Foto: Werner Bucher

