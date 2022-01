Kommentar zum Veganuary - Pflanzliche Ernährung schadet der deutschen Sprache

Man kommt diesen Monat nicht um ihn herum: Grossverteiler und Discounter bewerben den Veganuary. Foto: Keystone

Würste aus Erbsenprotein, Lachsimitate aus Rüebli und falscher Käse aus Cashewkernen: An ihnen kommt man diesen Monat nicht vorbei. Denn Migros, Coop, aber auch Discounter wie Lidl haben den Veganuary ausgerufen.

In ihren Läden und in der Werbung schlagen die Detailhändler einem ihre pflanzlichen Alternativen zu Fleisch- und Milchprodukten um die Ohren. Dabei nützt der Veganuary ähnlich viel wie Diäten oder Detox im Januar: so gut wie gar nichts.

Nichts gegen pflanzliche Ernährung. Ein reduzierter Fleischkonsum und mehr pflanzliche Proteine sind gut für die Umwelt und wohl auch für den Körper. Wer aber im Januar auf tierische Produkte verzichtet, um dann im Februar umso mehr Schinken und Schnitzel zu verschlingen, tut weder sich noch dem Planeten Erde einen Gefallen.