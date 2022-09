Fall aus Opfikon – Stadt gewinnt vor Bundesgericht gegen Pflegeassistentin Die Mitarbeiterin eines städtischen Alterszentrums klagt gegen die Stadt Opfikon. Das Bundesgericht gibt nun der Arbeitgeberin recht. Daniela Schenker

Die Stadt Opfikon als Arbeitgeberin erhält vom Bundesgericht recht. Foto: Sibylle Meier

33 Jahre lang arbeitete eine heute 58-jährige Frau im Alterszentrum Opfikon als Pflegeassistentin. Offensichtlich gab es besonders in jüngster Zeit Klagen von Bewohnerinnen und Bewohnern, was ihren Umgang und ihre Kommunikation betraf. Kurz nach einem Vorfall im April 2020 kam es zu einem Standortgespräch zwischen Arbeitnehmerin und Alterszentrum. Der Pflegeassistentin wurde eine Zielvereinbarung ausgehändigt und eine dreimonatige Bewährungsfrist auferlegt. Überdies wurde sie per sofort vom Nacht- in den Tagdienst umgeteilt. Es sei keine Änderung der Anstellungsverfügung notwendig, da die geltende Anstellungsverfügung nicht zwischen Tag- und Nachtdienst unterscheide, beschied die Stadt der Frau am 2. Juli 2020 .