Wechsel in Geschäftsleitung – Pflegedirektorin verlässt Spital Bülach Helen Oesch-Weber hat entschieden, ihre Position per Ende März abzugeben. UPDATE FOLGT

Pflegedirektorin Helen Oesch-Weber befindet sich gerade im Mutterschaftsurlaub und tritt per Ende März aus dem Spital Bülach aus. Foto: Spital Bülach

Pflegedirektorin Helen Oesch-Weber befindet sich derzeit im verlängerten Mutterschaftsurlaub. Geplante Strukturveränderungen sowie die Anforderungen an die Stelle der Pflegedirektorin haben sich insbesondere vor dem Hintergrund der wirtschaftlichen Herausforderungen in den vergangenen Wochen verändert und erfordern eine Vollzeitpräsenz. Dies lässt sich mit dem im Vorfeld vereinbarten Teilzeitpensum sowie den privaten, familiären Verpflichtungen von Weber nicht vereinbaren. Deshalb hat sich die Pflegedirektorin entschlossen, das Spital Bülach per Ende März 2021 zu verlassen.

Weber trat am 1. Januar 2019 in das Spital Bülach ein. Sie wechselte vom Spital Aarau nach Bülach, wo sie in gleicher Position tätig war. In ihre Zeit fallen unter anderem die umfangreichen Veränderungen im gesundheitspolitischen Bereich, die Umsetzung grosser Change-Projekte sowie die pflegerischen Herausforderungen während der Corona-Zeit. So leitete sie beispielsweise die Corona-Task-Force des Spitals und bereitete die Organisation mit einem interprofessionellen Team auf die erste Welle vor und sorgte mit dem Pflegeteam für eine erstklassige pflegerische Betreuung der Corona-Patientinnen und -Patienten.

Virginie Schubert, Leiterin Operations Management, und Daniela Pfeifer-Stöhr, Leiterin Bettenstationen, die den Bereich bereits während des Mutterschaftsurlaub von Weber ad Interim geleitet haben, werden diesen weiterhin führen. Mit Daniela Pfeifer-Stöhr ist der Pflegebereich weiterhin in der Geschäftsleitung vertreten.

