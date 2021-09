Nach dem Ehe-Aus – Pflegefachfrau muss ausreisen – obwohl das Triemli sie dringend braucht Das Migrationsamt kann kein «gesamtwirtschaftliches Interesse» daran erkennen, dass die Neonatologiespezialistin in der Schweiz bleibt. Liliane Minor

Sie kümmert sich um Frühchen und kranke Neugeborene. Damit gehört Jelena Spasojevic zu den begehrtesten Pflegefachleuten. Trotzdem will der Kanton Zürich sie zurück nach Serbien schicken. Foto: Dominique Meienberg

Fragt man Jelena Spasojevic dieser Tage, wie es ihr gehe, lächelt sie traurig. Wie soll es ihr schon gehen? Vor gut zwei Jahren ist die Serbin, die vorher ein paar Jahre in Deutschland gelebt hatte, der Liebe wegen in die Schweiz gekommen. Als Pflegefachfrau in der Neonatologie – also auf der Station, wo schwer kranke oder zu früh auf die Welt gekommene Neugeborene versorgt werden – hat sie im Zürcher Stadtspital Triemli rasch eine Stelle gefunden.

Nur: Die Ehe ist zerbrochen. Und als ob das nicht schon schwer genug wäre, hat die Serbin nach der Trennung auch ihr Recht verloren, in der Schweiz zu sein. So jedenfalls sieht es das Zürcher Migrationsamt, das ihr am 6. August eine Verfügung schickte, in der es heisst: «Jelena Spasojevic wird aus der Schweiz weggewiesen. Sie hat das schweizerische Staatsgebiet bis am 3. November 2021 zu verlassen.» Andernfalls droht das Migrationsamt mit Zwangsmassnahmen.