Impfobligatorium – Pflegende wollen keine Versuchskaninchen sein In absehbarer Zeit wird ein Impfstoff verfügbar sein, und das Gesundheitspersonal wird zu den Ersten gehören, die geimpft werden. Der Widerstand dagegen ist aber noch grösser als bei der Grippeimpfung. Janine Hosp

Das Pflegepersonal ist heute bereits stark gefordert. Es will nicht auch noch einen Impfstoff testen müssen. Foto: Keystone

Wenn es so weit käme, dass sich Pflegende impfen lassen müssten, dann wäre sie weg. «Ich würde lieber putzen gehen, als mich dazu zwingen zu lassen», sagt eine 51-jährige Pflegerin aus dem Kanton Aargau. Und das sagen viele, die sich auf einen Aufruf dieser Zeitung in der Facebook-Gruppe «Pflegedurchbruch. Für eine würdige Pflege in der Schweiz» gemeldet haben. 3570 Mitglieder gehören ihr an.

Am Mittwoch hat Gesundheitsminister Alain Berset angekündigt, dass die Schweiz auch bei Pfizer/Biontech Impfdosen vorreserviert hat. Es wird absehbar, dass sich die ersten Gruppen impfen lassen können – jene, die zu den besonders gefährdeten Gruppen gehören wie das Gesundheitspersonal.