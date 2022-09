Menschen im Unterland – Philipp Hediger, Metallbauer aus Freienstein-Teufen Bei Philipp Hediger verschmelzen Beruf und Hobby. Seine Passion sind insbesondere Motorräder der Marke Harley-Davidson. Balz Murer

Philipp Hediger mit einer Harley-Davidson Sportster XLH 1000 Ironhead, die er derzeit aufmöbelt. Foto: Balz Murer

Philipp Hediger (37), aufgewachsen im Zürcher Oberland, wohnt seit rund 15 Jahren in Freienstein-Teufen. Er ist gelernter Metallbauer und seit fünf Jahren selbstständig erwerbend, mit eigener Werkstatt für individuelle Kundenaufträge: Vom Outdoor-Cheminée, einer Austernbar bis zum Restaurantmobiliar aus Stahl und Holz kann er fast jedes Projekt umsetzen. In seinem Metallreich ist ebenfalls ein Töff-Atelier integriert, in dem er den Schwerpunkt auf kreative Chopper-Umbauten setzt – speziell der Marke Harley-Davidson, Modelle vor Jahrgang 2002.

Aus einem anfänglichen Hobby ist eine grosse Leidenschaft und ein beruflich zweites Standbein geworden – unzählige Arbeitsstunden verbringt Philipp Hediger bei seinen oder den ihm anvertrauten zweirädrigen Schätzen, um sie wieder auf Vordermann zu bringen oder Umbauideen in die Tat umzusetzen.

Aktuell in Arbeit und auf dem Foto zu sehen ist eine Harley-Davidson Sportster XLH 1000 Ironhead mit einer Erstzulassung von 1981. Die Maschine ist seit drei Jahren im Privatbesitz von Philipp Hediger. Einige Umbauten, die er gemacht hat oder plant, sind etwa langes Frontend, Öltank, Lenker, Heckfender, Elektrik – und der Tank wird mit einer Tiki-Maske, Maorimustern und Airbrush als Unikat lackiert: FTW – Forever Two Wheels!

