Rennen um Spitzenposten – Philipp Hildebrand zieht seine OECD-Kandidatur zurück Der ehemalige Nationalbankpräsident hat seine Kandidatur für den Posten des Generalsekretärs der OECD zurückgenommen. Das teilt er auf Twitter mit. sep UPDATE FOLGT

Überraschender Rückzug: Philipp Hildebrand am 28. Oktober 2020 in Bern. Foto: Peter Klaunzer (Keystone)

Der ehemalige Nationalbankpräsident Philipp Hildebrand wird nicht nächster Generalsekretärs der OECD. In seinem Tweet lässt er wissen, dass er seine Kandidatur zurückzieht. Als Grund gibt er an, dass ihm die nötige Breite der Unterstützung gefehlt habe. Er bedankt sich aber beim Schweizeer Bundesrat und anderen Ländern für deren Unterstützung.

In dieser heiklen Phase für die Weltwirtschaft sei es unbedingt nötig, dass der nächste Generalsekretär der OECD einen breiten Support der Mitgliedsländer habe. Der Schweizer bedauert, dass er nicht in der Lage gewesen sei, eine solche Unterstützung für sich zu gewinnen. Des weiteren wünsche er den verbleibenden Kandidaten alles Gute in der Endphase der Wahl.

Hildebrand galt durchaus als aussichtsreicher Kandidat für den Top-Posten, denn immerhin schaffte es bis unter die letzten vier. Im nächsten Monat soll bekannt werden, wer den Posten erhält und das Generalsekretariat der OECD künftig leiten wird.

(Update folgt)