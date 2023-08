Menschen im Unterland – Philipp Jucker (30), Mechaniker aus Neerach Seine Firma, die Jucker Technik AG, hat sich auf Oldtimer spezialisiert. Allein für Fiat-Modelle mit Jahrgang vor 1985 sind mehrere 10’000 Artikel in den Lagern vorrätig. Balz Murer

Philipp Jucker ist gelernter Landmaschinenmechaniker. Foto: Balz Murer

Philipp Jucker (30), aufgewachsen und wohnhaft in Neerach, ist gelernter Landmaschinenmechaniker. Er machte seine Lehre bei Bucher in Niederweningen. Ein Wanderjahr im Aargau sowie ein Sprachaufenthalt in Kanada mit anschliessenden Reisen durch die USA eröffneten ihm neue Horizonte.

Nach der Rückkehr in die Schweiz begann Philipp Jucker im elterlichen Betrieb mit der Ausbildung zum Fahrzeugrestaurateur FA. Die geschäftlichen Umstände stellten sich als ideal heraus, und er entschloss sich, im Betrieb seines Vaters als Werkstattleiter und stellvertretender Geschäftsführer der Jucker Technik AG (Wagenschmitte) einzusteigen.

Die Firma ist hoch spezialisiert auf Oldtimer mit Baujahr bis 1985 – im Speziellen der Marke Fiat – und ist weit über die Region hinaus bekannt für ihr genaues und nachhaltiges Arbeiten. Eine gute Werkstatt ist nichts ohne ein fundiertes Ersatzteillager: Bei der Firma Jucker sind allein für Fiat-Modelle vor 1985 mehrere 10’000 Artikel vorrätig.

Die tägliche Motivation für Philipp Jucker ist, die unterschiedliche Problemsuche, die entsprechende Analyse und die darauffolgende Arbeit mit Leidenschaft auszuführen, um am Ende einem glücklichen Kunden wieder seinen «motorisierten Schatz» übergeben zu dürfen!



