Basketball: Auftakt zur 1. Liga – Phönix Regensdorf strebt im zweiten Anlauf nach oben Wenige Tage nach ihren Clubkolleginnen starten die beiden Unterländer Männer-Erstligisten in die Saison. Die Regensdorfer peilen einen steilen Höhenflug an, während Opfikon noch den Wettkampf-Modus sucht. Peter Weiss

Das seither letzte Derby: Ende Februar 2020 steigt Phönix Regensdorfs Orlando Cruz, von den Opfikern Federico Augugliaro (links) und Manuel Keiser bedrängt, zum Abschluss in die Luft. Alle Drei sind über anderthalb Jahre später noch immer aktiv – auch wenn sie in der Zwischenzeit kaum mehr in der Meisterschaft antreten konnten. Archivfoto: Johanna Bossart

«Unser Ziel bleibt dasselbe wie vor einem Jahr: Wir wollen ins Final-4-Turnier um den regionalen Meistertitel einziehen», sagt Abel Japón, «damit wären die sportlichen Voraussetzungen für den Aufstieg in die 1. Liga national geschaffen, einfach ein Jahr später als geplant.» Der 39-Jährige, der während der Saison 2019/20 den bisherigen Spielertrainer David Castro abgelöst hatte, sieht sich vor seiner ersten – wie alle hoffen – kompletten Saison als Phönix Regensdorfs Chefcoach unter keinem besonderen Druck. Dies, obwohl der angestrebte Aufstieg eng mit einer grossen Vision für den Basketball-Sport im Furttal zusammenhängt. Im Fünf-Jahres-Plan, den Martin Lenggenhager, der emsige Präsident des Dach-Vereins Basketball Regensdorf, bereits vor einem Jahr vorgestellt hatte, ist die 1. Liga national sogar nur als Zwischenschritt zu einer Promotion in die Nationalliga B vorgesehen. «Mit dem grossen Potenzial in unserer Mannschaft gehören wir in der 1. Liga regional nach oben – und das Final-4-Turnier zu erreichen, ist so oder so ein schönes Ziel, auf das wir hinarbeiten wollen», kommentiert Japón.