Start in die Basketball Saison – Phönixe wollen ins Final-Four-Turnier Mit viel Bewegung und Zug zum Korb wollen die Regensdorfer Männer in der 1. Liga Regional Rang vier belegen. Stefan Kleiser

Viel Zug zum Korb, so wie es Yannick Ngarambe (rechts, Regensdorf, gegen Johan Pottier von Collombey) vormacht, wünscht sich Trainer Abel Japon von seinen Regensdorfer Basketballern. Foto: Daniel Zannantonio

Das hat ihm gefallen: Der Zusammenhalt und das Familiäre im Team. Und das hat dem Trainer nicht so gepasst: Dass seine Basketballer zuweilen Probleme mit der Konzentration bekundeten. «Vor allem am Anfang der Spiele, und manchmal auch am Schluss», erzählt Abel Japon. Besser geworden sei aber «der Wille, bis zum Schluss zu kämpfen», attestiert der 38-Jährige seinen Spielern. Und so gelangen Phönix Basket zum Ende der schliesslich abgebrochenen Meisterschaft in der 1. Liga Regional fünf Siege in Folge.

Kader Phönix Basket Regensdorf Infos einblenden Point Guard: David Castro (Jahrgang 1985/Grösse 1,90m/Captain), Nikola Petrovic (03/1,84/neu, Junioren), Tobias Müller (88/1,78). - Shooting Guard: Yannick Ngarambe (89/1,93), Ranjit Painadath (87/1,83), Predrag Maksic (84/1,83) - Small Forward: Oliver Brägger (87/1,87/neu, Wiedikon), Kevin Forman (91/1,87/neu, Rüti), Maxime Grützmacher (02/1,87/neu, Junioren). - Power Forward: David Forman (93/1,94), Christopher Boller (00/1,87/neu, Junioren). - Center: Siarhei Milanovich (84/2,00/neu, Wiedereinstieg), Orlando Cruz (90/2,00). - Abgänge: Thomas Müller, Kevin Cruz, Andrea Fossati und Vladimiras Popovas (alle Pause), Paulius Peseckas, Sebastian Borter und Stephan Bachmann (alle Rücktritt).