Für Menschen mit Behinderung – Pigna weiht Neubau in Kloten ein und feiert nach Corona-Pause Am Tag nach der Einweihung fand nach zweijährigem Unterbruch das Pigna-Fest wieder statt. Astrit Abazi

Der Neubau Graswinkel 3 wurde bereits im November 2021 bezogen. Foto: Patrick Gutenberg

Die Pigna in Kloten hatte ein festreiches Wochenende: Mehr als ein halbes Jahr nach der Eröffnung wurde der Neubau Graswinkel 3 in Kloten offiziell eingeweiht. Das Gebäude, welches seit 1. November 2021 bezugsbereit ist, bietet Platz für sechs Wohngruppen mit bis zu 36 Personen mit einer Behinderung sowie mehrere weitere Einrichtungen, die den Bewohnenden das Leben und Arbeiten erleichtern. Am Tag darauf fand nach zweijähriger Corona-Pause auch wieder das Pigna-Fest für die Bewohnenden, Angehörige und Familien statt.