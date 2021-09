Swissair-Grounding vor 20 Jahren – Pilot Cees van Rijn vernahm die Hiobsbotschaft über die «Tagesschau» Das Grounding der Swissair am 2. Oktober 2001 war ein Schock. In London wurde das Flugzeug von Pilot Ces van Rijn aus Boppelsen beschlagnahmt. Er erinnert sich. Barbara Gasser

Die Erinnerungen an den Flug von Genf nach London am 2. Oktober 2001 sind beim ehemaligen Piloten Cees van Rijn noch nicht ganz verblasst. Zu gross war der Schock über das Grounding der Swissair. Foto: Sibylle Meier

Die Nacht vor dem Tag des Groundings verbrachte Cees van Rijn noch in Genf. Vom 1. auf den 2. Oktober war er zusammen mit den anderen Besatzungsmitgliedern in einer Unterkunft für die Crew einquartiert. Von Genf aus sollten sie am Morgen früh nach London abfliegen. «Wir schauten die ‹Tagesschau› und erfuhren so vom Antrag auf Nachlassstundung der Swissair», erinnert sich der ehemalige Pilot aus Boppelsen. Er erkundigte sich sofort bei der Einsatzleitstelle am Flughafen in Kloten, was für den nächsten Tag geplant sei. Die Antwort lautete, dass alles wie vorgesehen ablaufen werde, es gebe keine Änderungen im Flugplan.