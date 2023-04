Giftiger Flugpassagier – Pilot legt Notlandung mit Kobra im Nacken hin Ihr Biss ist potenziell tödlich: Doch trotz der von einer Kapkobra ausgehenden Lebensgefahr hat der südafrikanische Pilot Rudolf Erasmus sein Flugzeug sicher landen können.

Der herbeigerufene Schlangenspezialist (links) schaut sich am Flughafen Welkom den giftigen Passagier an. Foto: Keystone

Mit einer giftigen Kobra im Nacken hat ein südafrikanischer Pilot eine erfolgreiche Notlandung hingelegt. Rudolf Erasmus war nach Behördenangaben in einer kleinen Privatmaschine mit vier Passagieren von Bloemfontein nach Pretoria unterwegs, als er spürte, wie eine grosse Kapkobra seinen Rücken entlang schlängelte.

Trotz der Lebensgefahr, in der er schwebte, habe er das Flugzeug sicher auf halbem Wege in Welkom gelandet.

«Ich möchte Rudolf zu seinem mutigen Handeln gratulieren und dazu, wie er mit einem Vorfall umgegangen ist, der zu einem grösseren Luftfahrt-Zwischenfall hätte führen können», erklärte die Direktorin der südafrikanischen Behörde für zivile Luftfahrt (SACAA), Poppy Khoza. «Er blieb ruhig in einer gefährlichen Situation und schaffte es, die Maschine sicher zu landen», fügte sie hinzu.

Der Vorfall hatte sich am vergangenen Montag ereignet. Erasmus sagte dem örtlichen Nachrichtenportal «News24», er habe die Schlange bemerkt, als sich etwas Kühles an seinen Rücken gedrückt habe. «Erst dachte ich, es wäre meine Wasserflasche. (...) Aber dann habe ich gemerkt, dass es etwas anderes war, also habe ich mich nicht bewegt.»

Der Biss einer Kapkobra ist potenziell tödlich und muss sofort mit einem Gegengift behandelt werden.

SDA

