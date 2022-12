Menschen im Unterland – Pino Ambrosio, Musiker, Schauspieler und Taxifahrer aus Bülach Er hat mehrere Musikalben veröffentlicht und versucht momentan, einen Film zu realisieren. Das ist nicht ganz einfach – trotz ziemlich hoch gelobtem Drehbuch. Raisa Durandi

Pino Ambrosio aus Bülach. Foto: Raisa Durandi

Pino Ambrosio ist in San Marco Argentano in der Provinz Cosenza (I) geboren und lebt seit 50 Jahren in Bülach. Als Musiker hat er mehrere Alben veröffentlicht. Ausserdem ist er zweifacher Vater und arbeitet als Taxichauffeur und Schauspieler. Pino Ambrosio hat vor einiger Zeit ein Buch verfasst mit dem Titel «Ferramonti – A Story of a Life».

2006 entstand daraus ein Drehbuch als Grundlage für ein Filmprojekt. Die Geschichte handelt von einem griechisch-jüdischen jungen Mann, der aus dem Konzentrationslager in Ferramonti Tarsia, Kalabrien, flüchtet und sich in eine einheimische junge Frau verliebt.

Das Drehbuch hat in der internationalen italienischen Gemeinschaft grossen Anklang gefunden. Sogar Sergio Mattarella, Präsident der Italienischen Republik, dankte Pino Ambrosio in einem Brief persönlich für seinen Beitrag. Von der Kulturförderung Bülach wurde das filmische Vorhaben abgelehnt, doch Pino Ambrosio bleibt zuversichtlich. Zurzeit arbeitet er mit der italienischen Schauspielerin Annalisa Insardà und dem italienischen Regisseur Andrea Valentino an der Realisierung eines Trailers.

Raisa Durandi hat den Bachelor in Camera Arts an der Hochschule Luzern Design & Kunst absolviert. Nach einem einjährigen Foto-Praktikum beim «Tages-Anzeiger» hat sie sich im Bereich Fotografie und Video Selbständig gemacht. Sie arbeitet seit 2020 30 Prozent beim «Zürcher Unterländer» als Fotografin. Mehr Infos

Fehler gefunden?Jetzt melden.