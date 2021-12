Tödlicher Unfall in Walliser Skigebiet – Pistenfahrzeug erfasst Frau und ihre Enkelin auf der Fiescheralp An Heiligabend wurden eine 73-jährige Frau und ihre 2-jährige Enkelin von einem Pistenfahrzeug übersehen. Die Frau starb noch vor Ort, das Kind wurde schwer verletzt.

Im Oberwalliser Skigebiet Fiescheralp-Kühboden hat sich ein tödlicher Unfall ereignet. Eine 73-jährige Frau und ihre 2-jährige Enkelin wurden von einem Pistenfahrzeug erfasst. Die Frau starb noch auf der Unfallstelle. Das Kind wurde schwer verletzt.

Der Unfall ereignete sich an Heiligabend um 16.50 Uhr, wie die Kantonspolizei Wallis am Samstag mitteilte. Ein 22-jähriger Mann fuhr am Steuer eines Pistenfahrzeuges vor dem Fahrzeugdepot rückwärts. Dabei übersah er eine Fussgängerin, die sich mit der Enkelin unmittelbar hinter dem Heck des Fahrzeuges befand.

Die Frau und das Kleinkind wurden vom Pistenfahrzeug beim Rückwärtsfahren erfasst. Die 73-jährige Frau erlag noch auf der Unfallstelle ihren schweren Verletzungen. Das 2-jährige Mädchen erlitt durch den Unfall lebensbedrohliche Verletzungen und wurde mit einem Helikopter ins Inselspital nach Bern geflogen.

Beim verstorbenen Opfer handelt es sich um eine Schweizerin mit Wohnort im Kanton Luzern. Die Staatsanwaltschaft hat eine Untersuchung eingeleitet. Die Betroffenen würden psychologisch betreut, heisst es in der Mitteilung weiter.

