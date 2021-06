Niederhasli – Pistenverlängerung wird abgelehnt Der Gemeinderat spricht sich gegen Pistenverlängerungen am Flughafen aus.

Die geplante Verlängerung der Pisten am Flughafen Zürich bringe noch mehr Fluglärm für die Bevölkerung, argumentiert der Gemeinderat von Niederhasli. Foto: Heinz Diener

Der Regierungsrat hat der Verlängerung der Pisten 28 und 32 zugestimmt und stellt sich hinter das Vorhaben des Flughafens Zürich, diese zur Erhöhung der Sicherheit und der Stabilität auszubauen. Der Gemeinderat Niederhasli anerkenne den wirtschaftlichen Stellenwert des Flughafens Zürich für die ganze Region und für die eigene Gemeinde, schreibt er in einer Medienmitteilung. Der vom Regierungsrat getroffene Entscheid werde vom Gemeinderat aber in aller Deutlichkeit abgelehnt.

Der Gemeinderat gehe davon aus, dass das heutige Pistensystem genügend sicher sei, um die maximal geforderten Flugbewegungen von 320'000 pro Jahr bewältigen zu können. Verlängerte Pisten würden die Kapazitäten des Pistensystems erhöhen und somit einen wesentlich dichteren Flugbetrieb möglich machen. Diese zusätzliche Frequentierung würden wohl in den späten Abendstunden erfolgen, was zu zusätzlichen Lärmimmissionen zulasten der Bevölkerung in Niederhasli führe.

red

