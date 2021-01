Trainerwechsel im FC Wallisellen – Pius Brandes für Maurizio Fede Der langjährige Nachwuchstrainer übernimmt den Tabellenletzten der Gruppe 2 der 2. Liga regional. Markus Wyss

Pius Brandes amtet neu als Trainer beim regionalen Zweitligisten Wallisellen. Foto: Johanna Bossart

Der neue Walliseller Sportchef der 1. Mannschaft, Roger Furrer, begründet den Trainerwechsel folgendermassen: «Wir haben schon in den vergangenen Monaten mit mehreren eigenen Junioren gespielt. Und wir wollen diese Tendenz nochmals ausbauen.» Trainer Maurizio Fede habe dieses Ansinnen verstanden, berichtet Furrer.

Fede hat in Wallisellen gute Arbeit geleistet. Auf die Rückrunde der Saison 2015/16 hin hat der Rümlanger ins Glattal gewechselt. Wallisellen lag damals fast aussichtslos auf einem Abstiegsplatz. Doch das Team gewann im Frühling 2016 aber noch viele Punkte. In der letzten Meisterschaftsrunde schien der Ligaerhalt möglich. Doch ein Tor von Schaffhausen in der Nachspielzeit besiegelte damals den Abstieg in die 3. Liga.