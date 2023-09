Pläne in Weiach – «Ich werde mich mit Händen und Füssen gegen Kiesabbau wehren» Nach rund einem Jahrzehnt steht endlich ein Projekt für eine neue Kiesgrube in Weiach. Anwohnende haben aber bereits angekündigt, dass sie es verhindern wollen. Astrit Abazi

Das Gebiet Hasli liegt auf der Grenze zum Kanton Aargau. Foto: Michael Trost

Eine geplante Kiesgrube in Weiach sorgt nun seit über zehn Jahren für Kopfschmerzen. Anders als bei der bestehenden Weiacher Grube, die neben der Hauptstrasse offen liegt, ist die Situation vertrackt. Aus dem sogenannten Gebiet Hasli könnten dereinst rund 6 Millionen Tonnen wertvoller Kies abgebaut werden. Das geplante Abbaugebiet erstreckt sich aber über die Kantonsgrenze hinaus zu den Aargauer Nachbarn in Fisibach. Zudem liegt es teilweise in der Nähe von Siedlungsgebiet. Dann wären da noch die zerstückelten Besitz- und Rechtsverhältnisse. Nach langen Planungen und Verhandlungen liegt jetzt endlich ein Projekt vor. Mit diesem sind aber die wenigsten so richtig glücklich. Und aus Weiach droht bereits erster Widerstand.