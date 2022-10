Brustkrebs und Vorsorge – «Plötzlich ertastete ich einen Knoten in der Brust» Ruth Rindlisbacher hat einen bösartigen Knoten ertastet. Sie appelliert an alle Frauen, regelmässig zur Brustkrebsvorsorge zu gehen. Daniela Schenker

Ruth Rindlisbacher steht offen zu ihrer Brustkrebserkrankung. Foto: Raisa Durandi

Nun gehöre sie also zu den Krebspatientinnen. «Irgendwie habe ich das immer noch nicht verdaut», sagt Ruth Rindlisbacher beim Treffen in der Cafeteria des Spitals Bülach. Ihre Bluse ziert eine kleine rosa Schleife. Diese macht jeweils im Oktober auf die Wichtigkeit der Früherkennung von Brustkrebs aufmerksam. Eine Krankheit, die in der Schweiz jedes Jahr bei durchschnittlich 6300 Frauen diagnostiziert wird und zu 1400 Todesfällen führt. Knapp zwölf Prozent aller Frauen werden im Laufe ihres Lebens mit der Diagnose Brustkrebs konfrontiert. Sie sind im Mittel 64 Jahre alt.