Kampf um Merkels Nachfolge – Plötzlich geht Scholz’ kühner Plan auf Noch vor einem Monat glaubte niemand an Olaf Scholz und seine sozialdemokratische Partei, nun winkt ihm auf einmal der Wahlsieg. Nur der Kandidat selbst hat alles genau so vorhergesehen. Dominique Eigenmann aus Berlin

Denkt seit spätestens 2017 daran, Merkel zu beerben: Vizekanzler und SPD-Kanzlerkandidat Olaf Scholz. Foto: James MacDougall (AFP)

Im ersten Pandemiesommer, vor einem Jahr also, stellten die deutschen Sozialdemokraten ihren Vizekanzler Olaf Scholz als Kandidaten für die Nachfolge von Kanzlerin Angela Merkel vor. Das Interesse war ziemlich klein. Die Christdemokraten standen damals in den Umfragen bei 40 Prozent, die Grünen bei 20, die SPD bei 15. Was für einen Unterschied sollte es da machen, wer die von zwölf Jahren Grosser Koalition unter Merkel ausgezehrte Partei in die Wahlen führen sollte?

Der Kandidat selbst sah das schon damals ganz anders. Im Vertrauen skizzierte er seinen Plan. Deutschland habe noch gar nicht begriffen, sagte er damals Reportern, welch einzigartige Wahl 2021 anstehe. Erstmals in der Geschichte der Bundesrepublik trete kein Amtsinhaber an, und das bedeute nichts weniger, als dass alle Karten neu gemischt würden. Keine Partei geniesse mehr einen Vorteil, auch nicht die Union.

«Und dann werde ich Kanzler»

Die Deutschen würden erst im August vor der Wahl langsam realisieren, dass Merkel wirklich abtrete. Dann würden sie nach jenem Kandidaten Ausschau halten, der der Kanzlerin am meisten ähnele: an Erfahrung, an Verlässlichkeit, an ruhiger Kompetenz. Und diese Person werde er sein – der von Kritikern als roboterhaft, als Schlafpille, als Technokrat verschriene Olaf Scholz. «Und dann werde ich Kanzler.»

Wann immer Scholz und seine Leute den Berliner Journalistinnen und Journalisten in den folgenden Monaten das Szenario zum Besten gaben, ernteten sie Reaktionen zwischen ungläubigem Lachen und bitterem Hohn. Glauben konnte es bis in diesem Sommer niemand. Dann begann der Wahlkampf.

Prestigeträchtige Bilder: Der deutsche Finanzminister Scholz verkündet im Juli vor dem Capitol in Washington den Durchbruch bei der weltweiten Mindeststeuer für Unternehmen. Foto: Mandel Ngan (AFP)

Erst säte die 40-jährige Grüne Annalena Baerbock Zweifel an ihrer eigenen Fähigkeit, das Kanzleramt auszufüllen, dann der 60-jährige Favorit, der Christdemokrat Armin Laschet. Beiden unterliefen peinliche Fehler, beide liessen es an Stärke und Klarheit vermissen, und als der August begann, waren ihre persönlichen Umfragewerte in jene Tiefen gestürzt, in denen das Wahlvolk Nieten und Versager klassiert.

Scholz hingegen, für den sich Medien und Wählerinnen kaum interessierten, blieb fehlerfrei. Als Merkels Stellvertreter sorgte er in Berlin, Venedig, Washington oder Paris für Bilder ungetrübter Regierungsfähigkeit, als Finanzminister schüttete er in der Pandemie und in der Flutkatastrophe Milliarden von Euro über leidende Menschen und Unternehmen aus. Auf einmal war Scholz der mit der «Bazooka», der Kümmerer mit dem «Wumms». Und dann noch «der Merkel»: Er lobte die Kanzlerin, formte ironisch ihre Raute nach, wiederholte ihr «Sie kennen mich», liess Plakate kleben, auf denen stand: «Er kann Kanzlerin.» Merkels Partei spricht längst von «Erbschleicherei».

Besuch bei Freunden: Am Montag war Scholz Gast bei Frankreichs Präsident Emmanuel Macron im Pariser Élysée-Palast. Foto: Ludovic Marin (AFP)

19 Tage vor der Wahl steht der Sozialdemokrat an der Spitze aller Umfragen. Er gilt als doppelt so glaubwürdig, kompetent und führungsstark wie Laschet oder Baerbock. Eine direkte Kanzlerwahl würde er gerade haushoch gewinnen. Und längst hat seine seit Jahren dahinsiechende Partei nach den Grünen auch CDU/CSU überflügelt. In der Umfrage der Forschungsgruppe Wahlen, die letzten Freitag die SPD bei 25 Prozent und die Union bei 22 Prozent mass, ist es das erste Mal seit 19 Jahren.

Grafische Übersicht Deutschland wählt Scholz’ Projekt, anstelle der Kanzlerin Kanzler zu werden, begann nicht erst mit seiner Kandidatur, sondern bereits Ende 2017. Als Merkel für ihre letzte Amtszeit erneut auf die SPD angewiesen war, witterte er seine Chance. Um sich in Berlin in Position zu bringen, war er bereit, sein Amt als Erster Bürgermeister Hamburgs aufzugeben, das er seit 2011 innehatte.

Er paktierte mit Andrea Nahles, die nach der Wahlniederlage des Vorsitzenden Martin Schulz die Partei übernehmen sollte. Gemeinsam räumten sie erst den Widerstand der Parteilinken gegen eine erneute Grosse Koalition zur Seite. Hernach versperrten sie Schulz und dem machtbewussten Ex-Vorsitzenden Sigmar Gabriel, der mit Absicht nie selbst gegen Merkel angetreten war, den Platz in der nächsten Regierung. So wurde Scholz im März 2018 Finanzminister und Vizekanzler – und Favorit seiner Partei für die Nachfolge seiner Chefin, Angela Merkel.

Die grosse Demütigung

Dann aber kam etwas dazwischen, was Scholz’ Ambitionen um ein Haar zunichtegemacht hätte. Zermürbt von unablässiger Kritik warf Partei- und Fraktionschefin Nahles, Scholz’ Verbündete, im Juni 2019 ihre Ämter hin. Zum neuen Vorsitzenden wurde nach einem quälenden Ausleseprozess nicht Scholz gewählt, der pragmatische Vizekanzler mit der leisen Stimme und dem grossen Selbstbewusstsein, sondern die linken Hinterbänkler Saskia Esken und Norbert Walter-Borjans.

Andere hätten nach dieser Demütigung vermutlich aufgegeben. Scholz hingegen, auch in der Schmerzlosigkeit Merkel recht ähnlich, machte einfach weiter. Schneller als andere begriff er, dass die unerfahrenen neuen Chefs ihn mehr brauchten als er sie. Und dass die Parteilinken keinen Kanzlerkandidaten in ihren Reihen hätten, der ihm gefährlich werden könnte.

So kürten Esken, Walter-Borjans und der 32-jährige Kevin Kühnert, der hinter den Kulissen für die Linken stets die Fäden gezogen hatte, vor einem Jahr Scholz zum Kanzlerkandidaten. Ausgerechnet den Mann also, den sie Monate zuvor als Chef verhindert hatten und dem sie – gemeinsam mit dem früheren SPD-Kanzler Gerhard Schröder und dessen Getreuen – den Niedergang ihrer Partei anlasteten.

Hilft ihm die FDP?

Ob Scholz nach der Wahl wirklich Kanzler wird, hängt nur zum Teil vom Ergebnis seiner Partei ab. Die SPD kann als Erstplatzierte wahrscheinlich, als Zweitplatzierte vielleicht die Regierung bilden. Liegt sie hinter der Union, schrumpfen freilich die Optionen. Möglich wäre dann allenfalls ein Bündnis mit Grünen und Linkspartei. Scholz hält die russlandfreundliche, Nato- und EU-kritische Linkspartei allerdings nicht für regierungsfähig und spricht das recht deutlich aus. Die Linken in seiner Partei, die ihn zum Kandidaten gekürt haben, sehen das naturgemäss anders.

Gewinnt Scholz’ Partei die Wahl, wird er versuchen, eine sogenannte Ampel-Koalition mit Grünen und FDP zu bilden. Für die Liberalen, die sich 2017 einer Koalition mit Christdemokraten und Grünen noch verweigert hatten, käme es einer Höchststrafe gleich, jetzt Rot-Grün zur Macht zu verhelfen. Doch gerade wegen ihrer Verweigerung vor vier Jahren will die FDP diesmal unbedingt mitregieren. FDP-Chef Christian Lindner sähe sich liebend gern als Finanzminister. Scholz wiederum preist bei allen möglichen Gelegenheiten sein grosses Hamburger Vorbild Helmut Schmidt. Der regierte als Kanzler von 1974 bis 1982 in einem Bündnis mit der FDP.

Dominique Eigenmann ist seit 2015 Deutschlandkorrespondent in Berlin. Nach einem Studium der Germanistik und Philosophie in Zürich und Paris schreibt er seit 1994 für den «Tages-Anzeiger». @eigenmannberlin

Fehler gefunden?Jetzt melden.