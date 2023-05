Regensdorf vertagt Landkauf – Plötzlich gibts eine Alternative zum Holzheizkraftwerk Statt mit Fernwärme aus dem Holzheizkraftwerk könnte in Regensdorf künftig mit Abwärme geheizt werden. Eine Abstimmung über einen Landkauf wird deshalb verschoben. Anna Bérard

Fernwärme fliesst in Form von warmem Wasser zu den Häusern. Im Bild ist eine Baustelle mit den Leitungen des Fernwärmenetzes in Bern zu sehen. Foto: Adrian Moser

Die Haushalte in Regensdorf erhalten einen Anschluss an ein Fernwärmenetz. Dazu ist ein neuer Energieverbund Regensdorf geplant. Hinter dem Projekt steht die Firma Energie 360°, der das Gasleitungsnetz in Regensdorf gehört. Sie will die Gasleitungen durch Fernwärmeleitungen ersetzen und plant dazu den Bau eines Holzheizkraftwerks, das durch Holzvergasung Fernwärme und Strom produziert.