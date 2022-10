Boxerin Ana Marija Milisic – Plötzlich gilt sie als die Sensation des Tages Am hochkarätig besetzten Turnier von Sofia hat Ana Marija Milisic vom BC Glattbrugg eine Topfavoritin aus dem Weg geräumt. Vor der EM im Oktober in Montenegro nährt das ihre Zuversicht. tto

Strahlt mit ihrer Bronzemedaille um die Wette: Ana Marija Milisic freut sich in Sofia über ihren 3. Platz und eine Leistung, die ihr auf internationaler Ebene viel Respekt einbringt. Foto: PD

Das Balkan Women`s Boxing Tournament in Sofia zeichnete sich auch an seiner achten Ausgabe durch eine starke Besetzung aus. Den europäischen Boxerinnen diente es heuer als letzter Test vor der Frauen-EM, die vom 11. bis 23. Oktober in Budva (Montenegro) übers Parkett geht. Neben den Europäerinnen reisten auch Teams aus den führenden Boxnationen Kasachstan, Usbekistan, Kanada und China in die bulgarische Hauptstadt an.

Ana Marija Milisic vom Box-Center Glattbrugg, die im Leichtgewicht (bis 60 Kilogramm) die Schweiz vertrat, ging angesichts der starken Konkurrenz und ihrer verhältnismässig geringen internationalen Erfahrung bestenfalls mit Aussenseiterchancen ins Turnier. In ihrem Viertelfinal traf die 1,75 Meter grosse Athletin prompt auf eine der Favoritinnen auf den Turniersieg: die Jugend-Vize-Weltmeisterin Mokhinabonu Abdullayeva aus Usbekistan. Doch Milisic liess sich nicht beeindrucken. Die 27-Jährige machte von Beginn weg klar, dass in den Ring gestiegen war, um zu siegen. Die Usbekin schien sowohl vom Auftreten, als auch von den boxerischen Fähigkeiten der Schweizerin überrascht. Als Abdullayeva versuchte, den Druck zu erhöhen, blieb Milisic konzentriert. Sie vermochte sich zu steigern und liess sich auch durch teilweise unsaubere Rangeleien nicht aus dem Konzept bringen. Am Ende setzte sie sich nach Punkten durch und zog in die Vorschlussrunde ein.

Endstation Halbfinal

Nach dem Sieg über die hoch eingestufte Usbekin traf Ana Marija Milisic im Kampf um den Finaleinzug auf die Kosovarin Donjeta Sadiku. Die routinierte Spitzenboxerin gewann an der Elite-WM heuer die Bronzemedaille und boxte im Vorjahr an den Olympischen Sommerspielen von Tokio. Sadiku begann offensiv, setzte auf Ihre physische Stärke und landete einige gute Treffer. Milisic steckte diese jedoch gut weg und setzte eigene Akzente. Die Kämpferin des BC Glattbrugg traf die Kosovarin zwar immer wieder mit schellen Aktionen. Doch Sadiku griff ständig an, setzte die klareren Treffer und gewann den Kampf am Ende einstimmig nach Punkten. Damit beendete Milisic das Turnier im geteilten 3. Rang.

«Wir nähern uns immer mehr der Weltspitze.» Der Schweizer Nationaltrainer Federico Beresini über Ana Milisic

Mit Ihrer Leistung von Sofia machte Milisic international auf sich aufmerksam. In einem Beitrag auf der Homepage des Europäischen Boxverbands wurde sie nach dem Sieg über Abdullayeva sogar als «die grosse Sensation des Tages» bezeichnet. «Ich wollte unbedingt einen Podestplatz erringen», kommentierte die Hochgelobte hernach. «Es waren harte Kämpfe, aber ich bin stolz, dass ich es geschafft habe.» Milisic fügte an: «Dieses Turnier war eine wertvolle Erfahrung, die gerade im Hinblick auf die EM wichtig war.»

Rajko Bojanic, Cheftrainer des BC Glattbrugg, lobte seine Kämpferin: «Ana hat gezeigt, dass sie jetzt auf höchsten Niveau mitboxen kann. Sie hat die Standortbestimmung mit Bravour gemeistert. Wir arbeiten weiter, und ich bin sicher, dass sie in Zukunft noch erfolgreicher sein wird.» Ähnlich sieht es der Schweizer Nationaltrainer Federico Beresini: «Wir nähern uns immer mehr der Weltspitze.»

Blickt der EM im Oktober zuversichtlich entgegen: Ana Marija Milisic an ihrem Trainingsort im Box-Center Glattbrugg.

Foto: Sibylle Meier

