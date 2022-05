«Apropos» – der tägliche Podcast – «Plötzlich ist die Nato wieder das Mass aller Dinge» Finnland und Schweden wollen dem Militärbündnis unverzüglich beitreten, die Schweiz will enger zusammenarbeiten: Wie die Nato innert Wochen eine neue Bedeutung erhalten hat. Mirja Gabathuler als Host Christof Münger als Gast

Finnland will der Nato «unverzüglich» beitreten – und auch die sozialdemokratische Regierungspartei in Schweden wünscht sich einen raschen Beitritt zum westlichen Militärbündnis. Innert Wochen hat die Nato wegen des Kriegs in der Ukraine in europäischen Ländern Auftrieb erhalten, die ihr bisher eher skeptisch gegenüberstanden.

Auch in der Schweiz hat Thierry Burkart eine Debatte zum Verhältnis zur Nato lanciert – zuletzt sprach sich auch Verteidigungsministerin Viola Amherd für eine stärkere Zusammenarbeit aus.

Ist dieser Kurswechsel nachhaltig? Könnte die Nato auch in der Schweiz wieder salonfähiger werden? Und was bedeutet es konkret, wenn Finnland und Schweden der Nato nun beitreten? Darüber spricht Christof Münger, Leiter des Ressorts International bei Tamedia, in einer neuen Folge des Podcasts «Apropos». Gastgeberin ist Mirja Gabathuler.

Mirja Gabathuler ist verantwortlich für Audioformate bei Tamedia und moderiert den täglichen Podcast «Apropos». Mehr Infos @gabathvler Christof Münger leitet das Ressort International. Der promovierte Historiker analysiert und kommentiert die US-Politik, mittlerweile auch im Podcast «Alles klar, Amerika?». Reportagereisen führten ihn in den Irak, nach Haiti oder in den Kongo. Zusammen mit seinem Team plant und produziert er den Ausland-Teil. Mehr Infos @ChristofMuenger

